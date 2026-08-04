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Quatre cartons jaunes au lieu de trois : l’UEFA change ses règles
information fournie par So Foot 04/08/2026 à 23:00
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Quatre cartons jaunes au lieu de trois : l’UEFA change ses règles

Quatre cartons jaunes au lieu de trois : l’UEFA change ses règles

On prend les mêmes, mais on ne recommence pas. Mardi, l’UEFA a annoncé plusieurs modifications dans son règlement pour les trois compétitions européennes, la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence. À partir de cette saison, les joueurs seront suspendus pour un match après avoir écopé de quatre cartons jaunes alors que, jusque-là, il n’en fallait que trois.

Une règle obsolète

Les fautifs vont ainsi voir les sanctions s’additionner toutes les deux biscottes : à leur sixième carton jaune, ils seront de nouveau suspendus , au huitième, au dixième, etc. Ces changements vont s’opérer pour les trois compétitions européennes.…

EL pour SOFOOT.com

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