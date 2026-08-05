Ces jeunes qui ont une carte à jouer avec le PSG cet été

Ces jeunes qui ont une carte à jouer avec le PSG cet été

En attendant les retours des Mondialistes et de probables nouvelles arrivées (Ferran Torres, Mika Godts...), le PSG démarre tranquillement sa campagne de matchs amicaux ce mercredi contre Majorque. Avec quelques Titis à suivre. Mais lesquels ?

→ Ibrahim Mbaye

Mondialiste de retour cette semaine, au même titre que les Portugais João Neves, Nuno Mendes et Vitinha, Ibrahim Mbaye fait partie des treize joueurs professionnels présents à l’entraînement au Campus PSG. L’international sénégalais a passé un été agité, des rumeurs de départ l’envoyant notamment vers Chelsea ou au Borussia Dortmund. Une vidéo du journaliste Romain Molina a même ajouté un peu de sel à son intersaison.

Désormais représenté par Jorge Mendes, le Titi sort d’une belle saison en club, magnifiée par une jolie CAN, ce qui lui aurait fait un peu prendre le boulard, selon Molina. « C’est fascinant comme les gens peuvent calomnier sur moi », a-t-il réagi, alors que le journaliste a maintenu ses propos. Les amicaux du PSG contre Majorque ce mercredi (21 heures) et contre Manchester United ce samedi (17 heures), seront une belle occasion de le vérifier.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com