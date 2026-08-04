Lyon rate ses retrouvailles avec la Ligue des champions

À côté de leurs pompes, Paulo Fonseca et ses hommes n'ont pas existé dans ce match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Sparta Prague (2-1). Si la copie est sérieusement entachée, il y aura heureusement un rattrapage mardi prochain pour continuer les cours de section européenne.

Sparta Prague 2-1 Lyon

Buts : Rynes (63 e ), Mercado (69 e ) pour les Tchèques // Suchomel (45 e CSC) pour les Français

Il fallait tourner la feuille de match dans tous les sens pour y comprendre quelque chose. Tanner Tessmann sera-t-il vraiment défenseur central ? Corentin Tolisso jouera-t-il aussi aussi haut que Loïs Openda ? Abner Vinícius sur l’aile droite, vraiment ? Sur la pelouse du Sparta Prague, les Lyonnais semblaient justement perdus. Dès le premier match de la saison, ô combien important, tant sportivement qu’économiquement, on a retrouvé l’OL comme on l’avait laissé, avec de sacrées failles et une confiance vacillante. Ce n’est pas un hasard si cette équipe se retrouve au troisième tour préliminaire de Ligue des champions et qu’elle n’a pas fière allure (2-1). …

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com