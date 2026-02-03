 Aller au contenu principal
Ronald Araújo permet à Barcelone de venger le Real Madrid
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 22:58

Albacete 1-2 Barcelone

Buts : Moreno (87 e ) pour les Castillans // Yamal (39 e ) et Araújo (56 e ) pour les Catalans

Un ennemi qui te veut du bien. Le Barça a battu Albacete, tombeur surprise du Real au tour précédent, pour filer en demi-finale de Copa Del Rey. Capitaine du soir, Ronald Araújo a mis un joli coup de casque sur corner. L’Uruguayen marque son premier but depuis son retour de coupure. Pour l’occasion, il a foncé vers son banc pour serrer bien fort Hansi Flick, entraîneur barcelonais. Sans transition, João Cancelo, de retour au Barça, a joué la première mi-temps, lors de laquelle Lamine Yamal a encore fait parler son pied gauche. Le p’tit gaucher marque lors de son quatrième match d’affilée pour la première fois de sa carrière.…

UL pour SOFOOT.com

Copyright © 2026 So Foot

