Gagnez 4 places VIP pour PSG/Troyes
Va falloir aller sur TikTok, eh ouais !
Notre partenaire L’Oreal Men Expert fait gagner 4 places VIP pour le match PSG/Troyes du 7 novembre sur le compte TikTok de So Foot. Pour participer, c’est hyper simple et très rapide. Tout est expliqué dans la légende de ce post :…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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