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Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ont trouvé un bon avocat
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 15:36

Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ont trouvé un bon avocat

Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ont trouvé un bon avocat

Un vrai Gen-tielmans. Après le début très compliqué de la sélection belge dans ce mondial américain, Youri Tielemans a choisi la voie de l’apaisement et du soutien pour Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Critiqués et pointés du doigt par les médias belges pour leur niveau de jeu, les deux joueurs ont pu recevoir du réconfort de la part de leur capitaine . Lorsqu’est tombée une question sur la légitimité de les voir titulaires avec les Diables rouges, Tielemans est monté au créneau. « Ce débat m’importe peu. On connait leurs qualités, on sait ce qu’ils apportent à l’équipe. Ce sont deux joueurs de classe mondiale, spécialement avec la Belgique. Je déteste pointer du doigt. Si on ne gagne pas, c’est l’équipe, ce n’est pas un joueur ou un autre. Je ne suis pas trop là-dedans. »

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