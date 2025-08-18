Romelu Lukaku absent au moins deux mois
Un beau début de saison.
Quatre jours après être sorti à la demi-heure de jeu contre l’Olympiakos en match de pré-saison, Romelu Lukaku connaît l’ampleur de sa blessure. D’après un communiqué partagé par Naples ce lundi, l’attaquant belge souffre d’une lésion sévère du muscle droit fémoral de la cuisse gauche et va être opéré dans les prochains jours. …
