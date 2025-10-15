Romelu et Jordan Lukaku ne pourront pas être à l’enterrement de leur père

Une histoire de famille.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les frères Lukaku ont annoncé qu’ils ne pourraient pas être présents à l’enterrement de leur père, Roger . La cause : une partie de la famille a préféré rapatrier le corps à Kinshasa , en RDC, plutôt que de faire l’enterrement à Bruxelles. Une décision qui irrite les frangins : « Nous avons eu le sentiment d’être extorqués par certains membres de la famille. Si notre père était encore parmi nous, il ne l’aurait jamais accepté. Nous comprenons désormais pourquoi il nous tenait éloignés de plusieurs membres de la famille ». …

CDB pour SOFOOT.com