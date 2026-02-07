 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le geste de soutien des supporters d'Al-Nassr pour Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 07/02/2026 à 13:20

Le geste de soutien des supporters d'Al-Nassr pour Cristiano Ronaldo

Le geste de soutien des supporters d'Al-Nassr pour Cristiano Ronaldo

Les supporters ont choisi leur camp.

Depuis plusieurs jours, Cristiano Ronaldo est entré en conflit direct avec le championnat saoudien . La cause de ce mécontentement ? L’arrivée à Al-Hilal de Karim Benzema. Et si CR7 est revenu à l’entraînement après avoir boudé 48h, sa grève se poursuit puisqu’il n’a pas participé aux deux dernières rencontres d’Al-Nassr en championnat.

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Suisse Franjo von Allmen lors de la descente des JO de Milan Cortina à Bormio (Italie) le 7 février 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    JO-2026: le Suisse Franjo von Allmen sacré champion olympique de la descente
    information fournie par AFP 07.02.2026 13:19 

    Le skieur suisse Franjo von Allmen est devenu samedi le premier champion olympique des Jeux de Milan Cortina en remportant la descente, épreuve-reine du ski alpin, sur La Stelvio de Bormio. Déjà champion du monde en titre dans la discipline, von Allmen, 24 ans, ... Lire la suite

  • Matthieu Udol : centres, équipe de France et Frédéric Antonetti
    Matthieu Udol : centres, équipe de France et Frédéric Antonetti
    information fournie par So Foot 07.02.2026 12:51 

    Centre de Matthieu Udol. À l’image du RC Lens, Matthieu Udol est en train de pondre une saison XXL. Avec sa nouvelle marque de fabrique : les centres millimétrés. Cela a été le cas lors de deux buts de Lens lors de la victoire à Troyes en Coupe de France cette ... Lire la suite

  • Bonne nouvelle pour John Textor à Botafogo
    Bonne nouvelle pour John Textor à Botafogo
    information fournie par So Foot 07.02.2026 11:46 

    John Textor peut avoir le sourire. Fin décembre 2025, Botafogo a vu son nom être inscrit par la FIFA sur la liste des clubs qui ont l’interdiction d’inscrire de nouveaux joueurs . Sanctionné dans le cadre du transfert de Thiago Almada jusqu’au mercato hivernal ... Lire la suite

  • Quand Liam Rosenior ne sait pas faire un contrôle
    Quand Liam Rosenior ne sait pas faire un contrôle
    information fournie par So Foot 07.02.2026 11:07 

    N’est pas Carlo Ancelotti qui veut. Lors de la défaite de Chelsea sur la pelouse d’Arsenal en League Cup (1-0), les Blues se sont illustrés avec une drôle de technique pour contrer les corners des Gunners. Mais, l’image de la soirée se trouvait sur le banc où Liam ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank