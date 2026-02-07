Matthieu Udol : centres, équipe de France et Frédéric Antonetti
Centre de Matthieu Udol.
À l’image du RC Lens, Matthieu Udol est en train de pondre une saison XXL. Avec sa nouvelle marque de fabrique : les centres millimétrés. Cela a été le cas lors de deux buts de Lens lors de la victoire à Troyes en Coupe de France cette semaine, et cela sera encore le cas dans les prochaines semaines alors que l’ancien messin est actuellement co-meilleur passeur de Ligue 1 avec 6 offrandes. …
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
