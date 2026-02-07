Bonne nouvelle pour John Textor à Botafogo

John Textor peut avoir le sourire.

Fin décembre 2025, Botafogo a vu son nom être inscrit par la FIFA sur la liste des clubs qui ont l’interdiction d’inscrire de nouveaux joueurs . Sanctionné dans le cadre du transfert de Thiago Almada jusqu’au mercato hivernal 2027, le club brésilien a finalement vu cette sanction être levée un mois plus tard . Et c’est John Textor en personne qui a annoncé cette bonne nouvelle aux fans du Glorioso : « J’ai une très bonne nouvelle : la restriction sur les transferts a été levée, nous pouvons donc finaliser notre recrutement pour l’année 2026 » …

SO pour SOFOOT.com