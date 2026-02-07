Bonne nouvelle pour John Textor à Botafogo
John Textor peut avoir le sourire.
Fin décembre 2025, Botafogo a vu son nom être inscrit par la FIFA sur la liste des clubs qui ont l’interdiction d’inscrire de nouveaux joueurs . Sanctionné dans le cadre du transfert de Thiago Almada jusqu’au mercato hivernal 2027, le club brésilien a finalement vu cette sanction être levée un mois plus tard . Et c’est John Textor en personne qui a annoncé cette bonne nouvelle aux fans du Glorioso : « J’ai une très bonne nouvelle : la restriction sur les transferts a été levée, nous pouvons donc finaliser notre recrutement pour l’année 2026 » …
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer