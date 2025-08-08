Romain Perraud revient en France

Les Lillois vont pouvoir se faire les contes de Perraud.

Désespérément à la recherche d’un latéral gauche, Lille a enfin mis le grappin sur un spécialiste du poste. Selon L’Équipe , le LOSC a trouvé un accord avec le Real Betis pour le transfert de Romain Perraud . Le Français va débarquer chez les Dogues contre un chèque de 3 millions d’euros, auquel pourra s’ajouter une demi million d’euros de bonus. Ce qui permettra aux Verdiblancos de rentrer dans leurs frais, puisqu’ils l’avaient attiré pour 3,5 millions d’euros il y a un an, alors que Perraud était la propriété de Southampton.…

LT pour SOFOOT.com