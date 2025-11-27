 Aller au contenu principal
Kylian Mbappé agacé par la question d'un journaliste
information fournie par So Foot 27/11/2025 à 09:14

Dépendance ? Quelle dépendance ?

Au terme de la victoire étriquée du Real Madrid sur la pelouse de l’Olympiakos (3-4), Kylian Mbappé a enchaîné les prises de parole. Auteur des quatre buts de la Casa Blanca durant la rencontre, dont un triplé en sept minutes, l’attaquant français a été interrogé par un journaliste sur la fameuse « Mbappé-dépendance » au Real. Une question qui ne lui a franchement pas plu.…

CDB pour SOFOOT.com

