Roland Romeyer accusé d'harcèlement et d’outrages sexistes

Un triste héritage laissé par l’homme de 80 ans.

Ce jeudi, l’ancien président de l’AS Saint-Étienne, Roland Romeyer, à la tête des Verts entre 2004 et 2024, a été accusé de « harcèlement et outrages sexistes, aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité » comme précisé par la procureure de la République de Saint-Étienne. Selon les informations du Progrès partagées ce jeudi, une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Étienne en juin 2025 après que deux employées du club ont porté plaintes pour ces chefs d’accusation.…

MBC pour SOFOOT.com