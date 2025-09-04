 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roland Romeyer accusé d'harcèlement et d’outrages sexistes
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 12:31

Roland Romeyer accusé d'harcèlement et d’outrages sexistes

Roland Romeyer accusé d'harcèlement et d’outrages sexistes

Un triste héritage laissé par l’homme de 80 ans.

Ce jeudi, l’ancien président de l’AS Saint-Étienne, Roland Romeyer, à la tête des Verts entre 2004 et 2024, a été accusé de « harcèlement et outrages sexistes, aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité » comme précisé par la procureure de la République de Saint-Étienne. Selon les informations du Progrès partagées ce jeudi, une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Étienne en juin 2025 après que deux employées du club ont porté plaintes pour ces chefs d’accusation.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank