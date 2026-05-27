45 % de la Premier League en coupe d'Europe la saison prochaine

Qu’ils en laissent aux autres. Cette saison, la Premier League est aussi envahissante que des bambous : dès qu’il y a un bout de pelouse, ils la squattent. Aston Villa a joué avec Fribourg en finale de Ligue Europa. Crystal Palace a montré la voie à son voisin Arsenal en remportant la Ligue Conférence devant le Rayo Vallecano. Avant qu’Arsenal ne fasse pareil (ou pas) contre le PSG ce samedi, les Eagles deviennent le neuvième club anglais à se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine . C’est 45 % de la Premier League.

Cinq en C1, trois en C3, un en C4

Malgré leur quinzième place à l’issue des 38 journées de PL, les Londoniens rejoindront Bournemouth et Sunderland en Ligue Europa, qualifiés en C3 après leurs sixième et septième place en Championnat. Les Cherries joueront une coupe d’Europe pour la première fois de leur histoire.…

UL pour SOFOOT.com