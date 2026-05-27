Mateta et Crystal Palace remportent leur première coupe d'Europe

Il fallait bien un but de renard dans les six mètres d'un type au maillot dans le short pour débloquer la finale de Ligue Conférence. Jean-Philippe Mateta permet à Crystal Palace de remporter une coupe d'Europe contre un attachant Rayo Vallecano (1-0). Et d'offrir une magnifique dernière à son coach Oliver Glasner, sur le départ.

Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano

But : Mateta (51 e ) pour les Eagles

Et soudain, il surgit. Un ballon qui ricoche, un geste pas terminé, un but de raccroc à la retombée d’une jolie frappe d’Adam Wharton mal repoussée. La conclusion est moins belle que l’histoire du type : un grand attaquant un peu maladroit, un gars né en région parisienne, passé par Châteauroux, Le Havre et Lyon. Personne ou presque n’aurait parié, dix ans plus tard, qu’il allait offrir la première coupe d’Europe de l’histoire de Crystal Palace, un club aussi laborieux que lui. Un an après avoir remporté la Cup face à Manchester City, les Eagles vivent la plus belle période de leur histoire. Ils remportent la Ligue Conférence contre le Rayo Vallecano, qu’on a bien envie de revoir (1-0) .…

UL pour SOFOOT.com