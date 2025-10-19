 Aller au contenu principal
Rodéric Filippi : « Zlatan me mettait des balayettes quand le ballon était à l'opposé »
19/10/2025

La plus belle barbe de l’histoire de la Ligue 1.

Il a beau n’avoir joué qu’un an dans l’élite (2015-2016), Rodéric Filippi n’en reste pas moins un personnage marquant de notre championnat. Désormais retraité et jardinier à la mairie d’Ajaccio, l’ancien défenseur du Gazélec a ouvert la boîte à souvenirs dans les colonnes de L’Équipe : « Le meilleur joueur que j’ai affronté ? Il y en a deux. D’abord Zlatan. Parce que c’est Zlatan et que j’ai eu du mal à le bouger. Même si je déteste son jeu. Contre nous, il avait marché tout le match. Il ne branlait rien, il ne bougeait pas, il attendait le ballon, mais il était là où il fallait quand il fallait. Et il y a Edinson Cavani. Il aurait pu être 100 fois plus fort que Zlatan. C’était l’intelligence de jeu, l’intelligence dans les appels et des efforts exceptionnels. Mais lui, il lui fallait dix occasions pour marquer. »

JB pour SOFOOT.com

