Robinio Vaz, le chouchou surprise

Il était arrivé sur la pointe des crampons à l’été 2024 depuis Sochaux pour renforcer la réserve olympienne. Un an plus tard, Robinio Vaz est en train de se faire une place dans l’OM de Roberto De Zerbi. À 18 ans, l’attaquant pourrait découvrir la Ligue des champions, ce mercredi soir, au Vélodrome, et ce n’était pas vraiment écrit.

Ils étaient nombreux à se demander qui était ce grand gaillard d’1,85 mètre qui s’apprêtait à remplacer Derek Cornelius en 16 es de finale de Coupe de France, alors que les Olympiens étaient menés sur sa pelouse par Lille à un quart d’heure du coup de sifflet final, en janvier dernier. Moins d’un an plus tard, personne ne s’est étonné de voir le nom de Robinio Vaz couché sur la feuille de match comme titulaire aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang face à Auxerre (0-1). Auteur d’un début de saison remarqué du côté de la cité phocéenne avec quatre buts – dont un doublé salvateur face à Angers alors qu’il était entré à la pause – et deux passes décisives, l’attaquant de 18 ans s’est frayé un chemin en équipe première et dans les cœurs marseillais.

De Robinho à Robinio

Le gamin originaire du quartier de Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, n’était pas vraiment destiné à se faire un nom à l’OM. Il avait au moins un prénom pour devenir copain avec le ballon. Le jour de sa naissance, le 17 février 2007, un certain Robinho reste muet avec le Real Madrid contre le Betis, sans que cela n’empêche papa Vaz de rendre hommage au Brésilien au moment de choisir le patronyme de son fiston. Quand on aime le foot, on aime Robinho.…

Par Léna Bernard, à Marseille pour SOFOOT.com