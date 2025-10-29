Robinho assure n'avoir aucun traitement de faveur en prison
Toujours rien à voir avec Nicolas Sarkozy.
Condamné en 2022 à neuf ans d’emprisonnement pour viol collectif sur une jeune femme en 2013, Robinho s’est exprimé à travers d’une vidéo filmée depuis sa cellule de la prison de Tremembé à São Paulo, dans une prise de parole relayée par le Conseil communautaire de Taubaté (une organisation à but non lucratif pour soutenir le pouvoir judiciaire).…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer