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Robin Risser élu meilleur gardien de Ligue 1
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 21:44

Robin Risser élu meilleur gardien de Ligue 1

Robin Risser élu meilleur gardien de Ligue 1

Lens déjà récompensé ! Dans les discussions pour accéder à la liste de Didier Deschamps pour le Mondial , Robin Risser vient d’entamer sa semaine de la meilleure des façons. Encore au Red Star l’an dernier et désormais pilier de la saison incroyable du RC Lens, le portier vient d’être élu meilleur gardien de Ligue 1 . C’est Guillaume Warmuz, champion de France avec Lens en 1998, qui a remis le trophée au gardien lensois, qui succède à Lucas Chevalier au palmarès .

🚨 21 ANS. PREMIÈRE SAISON EN L1. PREMIER TROPHÉE. 🚨 Robin Risser remporte le Trophée UNFP du Meilleur Gardien de @Ligue1 🧤🏆 Une saison XXL 💥 Félicitations Robin ! 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/ALcGlgEpGv…

JF pour SOFOOT.com

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