Presnel Kimpembe a été blessé par le passage d’Adrien Rabiot à l’OM

Deux ans plus tard, il y en a un qui n’a toujours pas avalé la pilule. Interrogé par RMC Sport à l’occasion de la sortie de son livre #La Force , l’ancien défenseur central du PSG, Presnel Kimpembe, est revenu sur le transfert de son ancien coéquipier Adrien Rabiot à l’OM . Comme pour beaucoup de supporters du club de la capitale, il ne l’a pas forcément bien pris : « Honnêtement, ça m’a fait mal. Après, c’est sa décision, encore une fois, mais ça m’a fait mal. En tant que Parisien et titi Parisien, ça blesse. »

😬 Kimpembe sur le transfert de Rabiot à l'OM : "Ca m'a fait mal. En tant que Titi Parisien, ça blesse. Moi à l'OM ? IM-PO-SSIBLE !" pic.twitter.com/A7uVyHIwox…

EM pour SOFOOT.com