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Roberto Martínez : générations désenchantées
information fournie par So Foot 05/07/2026 à 18:08

Roberto Martínez : générations désenchantées

Roberto Martínez : générations désenchantées

Alors que le Portugal s'apprête à défier l'Espagne en huitième de finale ce lundi, Roberto Martínez continue de cristalliser les critiques après une phase de poule décevante et une victoire au forceps face à la Croatie au tour précédent (2-1). La génération dorée portugaise pourrait ainsi être sacrifiée comme la Belge en 2022. Tour d'horizon.

Le chiffre 6 croise à nouveau le chemin du Portugal au moment de défier l’Espagne en huitième de finale de ce Mondial 2026. Un chiffre auquel s’accroche Roberto Martínez depuis la préparation de la compétition, comme il l’avait expliqué lors d’une interview : « Je crois beaucoup en la numérologie. Je pense que le 6 peut apporter quelque chose de très bon. En 2016, le Portugal a gagné l’Euro, 1966 a été le meilleur résultat, il y a eu une demi-finale en 2006… Et Cristiano va disputer son sixième Mondial ». Q ue la Seleção das Quinas joue son avenir dans cette Coupe du monde un 6 juillet est un signe du destin, qui plus est face à la sélection de son pays de naissance. Pour cette « finale avant l’heure », Roberto Martínez joue gros dans sa crédibilité afin de ne pas laisser pour la deuxième fois de sa carrière, après la Belgique en 2022, une génération talentueuse sur le carreau.

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Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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