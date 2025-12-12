 Aller au contenu principal
L'immense statue à l'effigie de Lionel Messi dévoilée en Inde
information fournie par So Foot 12/12/2025 à 16:18

Toujours plus loin, toujours plus haut.

Après la statue de cire, la statue de fer. La légende argentine dévoilera ce samedi une immense statue de 21 mètres de haut à son effigie en Inde, à Kolkata. L’inauguration aura lieu à l’occasion d’une visite de la Pulga dans le pays, un « GOAT Tour » de trois jours, qui comprend une visite de quatre villes indiennes et, peut-être, une rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi.…

CM pour SOFOOT.com

