L'immense statue à l'effigie de Lionel Messi dévoilée en Inde
Toujours plus loin, toujours plus haut.
Après la statue de cire, la statue de fer. La légende argentine dévoilera ce samedi une immense statue de 21 mètres de haut à son effigie en Inde, à Kolkata. L’inauguration aura lieu à l’occasion d’une visite de la Pulga dans le pays, un « GOAT Tour » de trois jours, qui comprend une visite de quatre villes indiennes et, peut-être, une rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer