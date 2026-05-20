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Roberto De Zerbi ressort son vieux classique
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 15:17

Roberto De Zerbi ressort son vieux classique

Roberto De Zerbi ressort son vieux classique

Un disque que les supporters de l’OM ont entendu plus qu’un son de Jul pendant un an et demi. À Marseille, c’était en italien, mais heureusement pour les Anglais, De Zerbi parle la langue de Shakespeare . « La fierté, l’histoire du club et la dignité sont plus importants qu’un trophée », a-t-il prononcé après la défaite (2-1) face à Chelsea à Stamford Bridge. Au moins, cette fois-ci, il n’a parlé de couilles.

On prend les mêmes et on recommence

Ces mots ont été prononcés des dizaines de fois sur les terres de Marcel Pagnol. Puis au fil du temps, le discours ne passe plus, toucher l’amour-propre ne sert plus à rien et les joueurs le lâchent. Pourtant, dans sa mission maintien à Tottenham, le coach italien a décidé d’utiliser la même technique en touchant au vif chacun de ses joueurs . « L’important est de partir en vacances comme ça » , explique-t-il en mimant le geste de la tête haute.…

EM pour SOFOOT.com

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