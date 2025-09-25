Roberto De Zerbi reconnaît son erreur après son expulsion contre le PSG
Colère avouée, colère à moitié sanctionnée.
Pas besoin de slow motion ni de VAR pour comprendre que Roberto De Zerbi a mordu sa chique ce lundi soir. Expulsé dans le money time du Classique remporté par l’OM contre le PSG (1-0) , l’entraîneur italien a admis, ce jeudi en conférence de presse, avoir perdu ses nerfs. P as d’insultes à l’arbitre, assure-t-il, mais des gestes trop appuyés, trop véhéments, trop lui. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer