 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roberto De Zerbi reconnaît son erreur après son expulsion contre le PSG
information fournie par So Foot 25/09/2025 à 15:52

Roberto De Zerbi reconnaît son erreur après son expulsion contre le PSG

Roberto De Zerbi reconnaît son erreur après son expulsion contre le PSG

Colère avouée, colère à moitié sanctionnée.

Pas besoin de slow motion ni de VAR pour comprendre que Roberto De Zerbi a mordu sa chique ce lundi soir. Expulsé dans le money time du Classique remporté par l’OM contre le PSG (1-0) , l’entraîneur italien a admis, ce jeudi en conférence de presse, avoir perdu ses nerfs. P as d’insultes à l’arbitre, assure-t-il, mais des gestes trop appuyés, trop véhéments, trop lui.

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Condamné, Nicolas Sarkozy pourra-t-il assister à PSG-Auxerre samedi ?
    Condamné, Nicolas Sarkozy pourra-t-il assister à PSG-Auxerre samedi ?
    information fournie par So Foot 25.09.2025 16:00 

    Sarkozy incertain pour le match du PSG ! L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Paris ... Lire la suite

  • Hugo Ekitike sanctionné par Liverpool après son carton rouge
    Hugo Ekitike sanctionné par Liverpool après son carton rouge
    information fournie par So Foot 25.09.2025 15:42 

    Célébration, sanction. Après son carton rouge reçu en League Cup face à Southampton (2-1) , Hugo Ekitike a été rappelé à l’ordre par son coach Arne Slot. L’attaquant français, tout juste débarqué dans la Mersey pour une somme colossale, sera suspendu face à Crystal ... Lire la suite

  • Pauline Ferrand-Prévot célèbre sa médaille d'or
    Cyclisme: Ferrand-Prévot favorite des Mondiaux sur la lancée de son succès au Tour de France
    information fournie par Reuters 25.09.2025 15:36 

    PARIS - Pauline Ferrand-Prévot se présente comme la favorite de la course en ligne des Mondiaux de Kigali, samedi, onze ans après son titre mondial sur la route et dans la foulée de son impressionnant succès au Tour de France Femmes le mois dernier. La cycliste ... Lire la suite

  • Les ultras strasbourgeois en grève jusqu’à nouvel ordre
    Les ultras strasbourgeois en grève jusqu’à nouvel ordre
    information fournie par So Foot 25.09.2025 15:01 

    La grève continue. La rupture se poursuit entre le club et les supporters du RSCA. Les quatre groupes de supporters concernés par les mesures de la direction strasbourgeoise ont annoncé ce jeudi une grève des encouragements, dès la rencontre de ce vendredi face ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank