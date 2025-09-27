Roberto De Zerbi félicite ses remplaçants
S’assoir sur un banc, ce n’est pas toujours si simple.
Car pour un joueur de football, cela signifie souvent de devoir rester prêt à entrer à tout moment pour se rendre important en quelques minutes et ainsi influencer le cours du match. Chose qu’ont parfaitement réussie à faire Benjamin Pavard ou Pierre-Emerick Aubameyang ce vendredi lors de la sixième journée de Ligue 1, le premier étant passeur décisif pour le but décisif d’Amir Murillo et le second signant l’égalisation de l’Olympique de Marseille pour lancer la victoire des Phocéens à Strasbourg.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
