Roberto De Zerbi confus sur Benjamin Pavard
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 20:30

Difficile saison, pour Benjamin Pavard. Depuis le mois d’octobre et notamment une défaite de l’Olympique de Marseille à Lens lors de la neuvième journée de Ligue 1, la recrue phocéenne enchaîne les performances moyennes. Cela a encore été le cas à l’occasion du lourd revers de l’OM à domicile contre Liverpool, les Reds s’étant largement imposés en Ligue des champions. Suite à cette raclée, Roberto De Zerbi avait semblé s’en prendre à son latéral en conférence de presse : « On n’a pas compris où se situait le jeu, il était beaucoup sur Pavard et on l’a compris trop tard. S’il l’avait compris lui-même, on aurait réussi à sortir davantage et on n’aurait pas perdu de ballons bêtes. »

Mais visiblement, c’est l’entraîneur lui-même qui n’a pas été compris. Car, toujours devant les médias, le technicien est revenu sur ses propos et a… défendu son joueur, de manière plutôt confuse : « Le match contre Liverpool ne m’a pas plu, mais ce n’est pas à cause de Pavard. Il y a des gens qui ont voulu me mettre des mots dans la bouche, mais je n’ai pas attaqué Pavard. J’ai dit que c’était lui l’homme libre, les autres n’ont pas réussi à voir que Pavard était le joueur libre. Et lui aussi aurait peut-être pu se démarquer davantage, j’aurais peut-être dû mieux lui expliquer . » Effectivement, les explications du coach italien ne s’avèrent pas toujours très claires……

FC pour SOFOOT.com

Sport
