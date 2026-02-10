 Aller au contenu principal
Roberto De Zerbi commencerait à perdre une partie de son vestiaire
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 09:02

La gifle de trop ? Selon les informations de L’Équipe , la situation serait plus tendue que jamais du côté de l’Olympique de Marseille . Après l’humiliation reçue au Parc des Princes face au PSG (5-0), les Phocéens seraient rentrés dans le silence complet .

Roberto De Zerbi n’aurait pas adressé un mot à ses joueurs avant de passer la nuit au centre d’entraînement. Et ce lundi, pas de décrassage : tout le monde a été appelé à participer à la séance du jour.…

SW pour SOFOOT.com

