Roberto De Zerbi commencerait à perdre une partie de son vestiaire
La gifle de trop ? Selon les informations de L’Équipe , la situation serait plus tendue que jamais du côté de l’Olympique de Marseille . Après l’humiliation reçue au Parc des Princes face au PSG (5-0), les Phocéens seraient rentrés dans le silence complet .
Roberto De Zerbi n’aurait pas adressé un mot à ses joueurs avant de passer la nuit au centre d’entraînement. Et ce lundi, pas de décrassage : tout le monde a été appelé à participer à la séance du jour.…
SW pour SOFOOT.com
