Roberto De Zerbi : « Ce n'est pas à cause d'Adrien Rabiot que l'OM a perdu »
information fournie par So Foot 16/08/2025 à 11:11

Roberto De Zerbi : « Ce n'est pas à cause d'Adrien Rabiot que l'OM a perdu »

Roberto De Zerbi : « Ce n'est pas à cause d'Adrien Rabiot que l'OM a perdu »

Pas content, le Roberto De Zerbi.

Et pour cause, son Olympique de Marseille est tombé à Rennes lors de la première journée de Ligue 1 alors qu’il a joué la majeure partie du match en supériorité numérique. En conférence de presse, l’entraîneur phocéen a donc visé son équipe avec des mots assez forts : « Ce qui est simple à comprendre, c’est que ce qu’on a fait jusqu’à présent ne sert à rien. À Marseille, tout le monde n’a pas encore compris : il faut être tout le temps au même niveau d’envie, de motivation et d’humilité. Il faut un équilibre nécessaire et si on veut une grande équipe, on doit faire plus. »

