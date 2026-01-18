 Aller au contenu principal
Roberto De Zerbi a passé « une journée de merde »
18/01/2026

Roberto De Zerbi a passé « une journée de merde »

Roberto De Zerbi a passé « une journée de merde »

Oui, l’Olympique de Marseille s’est fait plaisir à Angers lors de la dix-huitième journée de Ligue 1 en dominant largement le Sco. Oui, les Phocéens en ont profité pour devenir l’attaque la plus efficicace du championnat devant le Paris Saint-Germain. Il n’empêche, Roberto De Zerbi a passé « une journée de merde ». La raison ? Le transport compliqué pour arriver à destination , comme l’entraîneur l’a expliqué en conférence de presse : « On a eu un gros retard en avion à cause de la météo, on a dû venir en car depuis Rennes… Et au final, on est arrivé au stade un peu comme des supporters. Cela nous permet de comprendre ce que vivent les fans, et ça m’a un peu rappelé ma jeunesse. »

Pour le reste, le coach italien s’est montré ravi de la prestation de ses joueurs : « On a très bien joué en première mi-temps, elle a même été la meilleure sur la qualité de jeu depuis mon arrivée ici. Le but encaissé a la fin nous a plus énervés que fait peur et la seconde période a été un peu moins bonne, mais la deuxième réalisation concédée vient davantage d’un problème tactique. » Et le technicien de terminer avec un mot pour Liverpool, que son équipe s’apprête à affronter en Ligue des champions : « On peut être très fort, mais on peut perdre contre tout le monde si on n’est pas dedans. Si on est bien préparé, on peut lutter contre n’importe qui. L’objectif est d’enchaîner dix matchs de grande qualité et donc d’être réguliers, c’est la clé. » Celle qui forcera le verrou des Reds ?…

FC pour SOFOOT.com

