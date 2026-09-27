Roberto Carlos raconte ses déboires financiers

L’argent attire les vautours.

Invité du Portugal Football Summit afin d’évoquer l’après-carrière des footballeurs professionnels, Roberto Carlos a raconté ce qui lui est arrivé durant ses années au haut niveau d’un point de vue financier. « J’ai eu des problèmes avec des personnes qui m’ont vidé mon compte bancaire. À cause de soucis avec des agents et de problèmes familiaux, j’ai perdu 99% de ce que j’avais gagné grâce au football. Un soir, un jeudi, je suis allé me coucher à minuit, et le lendemain matin, j’avais tout une pile de documents à gérer dont je ne savais rien du tout… », a révélé l’ancien latéral gauche brésilien.…

AL pour SOFOOT.com