Les Girondins de Bordeaux déjà éliminés de la Coupe de France

Quatre petits tours et puis s’en va…

Les Girondins de Bordeaux ne trouveront pas le réconfort dans la Coupe de France cette saison : et pour cause, ils ont été éliminés ce dimanche de la compétition , dès le quatrième tour, en subissant une lourde défaite face à Angoulême (1-5). À huis clos au stade Sainte-Germaine du Bouscat, les Bordelais ont d’abord ouvert la marque grâce à Tom Pottier avant de totalement prendre l’eau en encaissant trois buts en huit minutes et d’être menés 1-3 à la pause. À noter que les Girondins étaient privés de leurs joueurs sous contrat fédéral.…

AL pour SOFOOT.com