Robert Pirès organise son jubilé, dix ans après la fin de sa carrière

Mieux vaut tard que jamais. Alors que Robert Pirès a pris sa retraite sportive le 25 février 2016, le milieu de terrain et le FC Metz ont annoncé l’organisation de son jubilé le 6 octobre prochain , au stade Saint-Symphorien. Un choix salué par le président du FC Metz, Bernard Serin : « C’est une immense fierté de voir Robert Pirès choisir le FC Metz pour son jubilé. Saint-Symphorien s’apprête à vivre un moment fort, chargé d’émotions et de souvenirs. » Dix ans plus tard, l’ancien protégé d’Aimé Jacquet va enfin tirer sa révérence.

🌟 Robert Pirès, notre Légende. 🏠 Un retour aux sources pour un jubilé exceptionnel. 🇱🇻 Mardi 6 octobre | Stade Saint-Symphorien Ouverture de la billetterie le 15 juin, priorité aux abonnés FC Metz 2026-2027 pic.twitter.com/6LLm71Rmd9…

TC pour SOFOOT.com