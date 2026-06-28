Manuel Neuer est-il devenu un boulet pour l’Allemagne ?

Re-propulsé gardien numéro 1 de la Nationalmannschaft à 40 ans passés, Manuel Neuer n'a plus la fraîcheur de ses vertes années. Au moment d'affronter le Paraguay en 16es de finale, le portier allemand compte déjà quatre buts encaissés et qui contrastent avec la fougue de ses jeunes coéquipiers en attaque. Un écart qui pourrait se payer cash.

Outre-Rhin, le tube de cet été 2026 se nomme Gut Genug , une expression martelée sous la forme d’une punchline dans le refrain et qui pourrait se traduire par « suffisamment bon » en français. Depuis le début de la Coupe du monde, le morceau a été utilisé par des internautes pour « consoler » Deniz Undav, toujours pas considéré comme un titulaire dans le plan de jeu de Julian Nagelsmann – et cela ne devrait pas changer ce lundi soir en seizième de finale face au Paraguay.

En revanche, il a été détourné en « Nicht gut genug » (« pas suffisamment bon ») pour parler de Manuel Neuer. À 40 piges, le portier du Bayern Munich a été sorti de sa retraite internationale par le sélectionneur pour en faire son numéro un en Amérique du Nord et ce, près de deux après sa dernière apparition sous le Trikot national, en quart de finale (perdu contre l’Espagne) de l’Euro à domicile. Un choix qui suscite autant l’incompréhension qu’il agace.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com