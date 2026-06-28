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Ronaldo veut croire à une fin de disette pour le Brésil
information fournie par So Foot 28/06/2026 à 19:23

Ronaldo veut croire à une fin de disette pour le Brésil

Ronaldo veut croire à une fin de disette pour le Brésil

La sixième étoile se fait encore attendre… Héros du cinquième sacre mondial du Brésil lors de la Coupe du monde 2002, Ronaldo ne peut que constater la longue disette traversée par son pays depuis . « On parle du sport le plus populaire au monde. Il y a de grands joueurs et de grandes équipes partout sur la planète , confie-t-il dans un entretien accordé à L’Equipe. Au fil de ces années, le Brésil a perdu son statut de favori incontesté, mais il reste considéré comme l’une des grandes puissances du jeu. » Une situation à laquelle il propose quelques explications : « Peut-être parce que compte tenu de l’histoire du Brésil, éternel favori, et de la place si profonde du football dans notre culture, les attentes sont toujours très élevées. »

Pour autant, celui qui est considéré comme l’un des meilleurs n°9 de l’Histoire croit à la fin de la traversée du désert. Et pourquoi pas dès cet été en Amérique . « Ancelotti sait exactement comment gérer les joueurs de très haut niveau et créer un environnement favorable et détendu pour l’équipe , affirme-t-il. Le Brésil en a plus que jamais besoin en ce moment, parce que la pression liée à cette disette ne cesse de grandir. » Une pression et une grande excitation à l’idée de voir un certain Neymar revenir sur les pelouses. « Il a une chance de faire taire tous ceux qui n’ont pas cru en lui. J’ai moi aussi connu mon propre retour en 2002, alors je suis à fond derrière Neymar » , clame Ronaldo, ravi de voir le Ney de retour.…

TB pour SOFOOT.com

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