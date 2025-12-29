Riyad Mahrez réalise sa première passe décisive de la CAN
Buteur, capitaine et maintenant service après-vente.
Quelques heures après avoir offert la victoire à l’Algérie face au Burkina Faso, Riyad Mahrez a aussi fait parler de lui sur les réseaux. Un supporter algérien, présent à Rabat, a signalé sur X avoir perdu une sacoche contenant passeports, argent et clés après le match. Message vite relayé par la communauté… jusqu’à arriver sous les yeux du capitaine.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer