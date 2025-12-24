 Aller au contenu principal
Riyad Mahrez n'a besoin que de deux minutes pour entrer dans l'histoire
information fournie par So Foot 24/12/2025 à 17:15

Pressure ? What pressure ?

Il n’aura pas traîné. Face au Soudan, pour le match d’ouverture de l’Algérie dans cette CAN, Riyad Mahrez a marqué dès la deuxième minute sur une superbe talonnade de Hicham Boudaoui. Un but express pour lancer le tournoi et, au passage, devenir avec 6 buts le meilleur buteur algérien de l’histoire de la CAN , devançant Lakhdar Belloumi (6 buts). Chrono respecté, record validé.…

MH pour SOFOOT.com

