Riyad Mahrez n'a besoin que de deux minutes pour entrer dans l'histoire
Pressure ? What pressure ?
Il n’aura pas traîné. Face au Soudan, pour le match d’ouverture de l’Algérie dans cette CAN, Riyad Mahrez a marqué dès la deuxième minute sur une superbe talonnade de Hicham Boudaoui. Un but express pour lancer le tournoi et, au passage, devenir avec 6 buts le meilleur buteur algérien de l’histoire de la CAN , devançant Lakhdar Belloumi (6 buts). Chrono respecté, record validé.…
MH pour SOFOOT.com
