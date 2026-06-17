Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ Marigny St Martin vs Essor SC du Melda
Déjà, le caméraman n’a pas mis la bulle au milieu du niveau, et c’est un peu relou. Revenons au foot. Pourquoi ressortir de derrière quand on ne sait pas le faire… En district, ce qu’on veut, ce sont des longs ballons ! Et pour cause, récupération aux 30 mètres et le numéro 11 se mue en Ricardo Quaresma avec un superbe extérieur du pied en une touche de balle. Du grand art.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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