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Riyad Mahrez a trouvé un nouveau club au Qatar
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 17:05

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Riyad Mahrez a trouvé un nouveau club au Qatar

Riyad Mahrez a trouvé un nouveau club au Qatar

Le duo Riyad Mahrez – Wesley Saïd, c’est les émotions. Libre depuis la fin de son contrat avec Al-Ahli, en Arabie saoudite, Mahrez s’est engagé officiellement avec Al-Shamal , au Qatar. À 35 ans, l’ancien meilleur joueur de Premier League continue son petit tour du Golfe.

Un dernier défi avant de raccrocher

On l’avait quitté avec le maillot de l’Algérie, face à nos voisins suisses en 16 es de finale de la Coupe du monde 2026. Depuis, silence radio. Son aventure avec les Fennecs s’est terminée sur une note poussive : un rôle de capitaine, certes, mais une influence trop faible, presque handicapante, sur le rectangle vert.…

LT pour SOFOOT.com

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