Bruno Genesio revient sur la bouderie d'Igor Paixão

L’image avait beaucoup fait parler. Remplacé à la 87 e minute de jeu de la rencontre face à Troyes au stade de l’Aube dimanche dernier (0-2 ), Igor Paixão était sorti sans serrer la main de son entraîneur, visiblement frustré de sortir. Peut-être le Brésilien aspirait-il à ajouter sur son CV les 3 minutes en plus disputées au stade de l’Aube un anecdotique soir d’octobre.

Un été à digérer pour le Brésilien ?

Bruno Genesio a décidé de calmer le jeu en niant les tensions avec son ailier brésilien, ce mercredi, en conférence de presse à la veille de la réception de l’Olympiakos. « Il n’y a pas de problème avec lui. Il y a toujours des explications à tout. Vous le savez, Igor aurait pu, dû, partir à Sunderland, ça ne s’est pas fait pour diverses raisons. Peut-être que cette frustration n’est pas complètement digérée pour lui. On parle beaucoup de son rendement offensif, on ne va pas se mentir, il n’a pas le même rendement offensif que ce qu’il a pu avoir, a défendu Genesio. Mais dans son investissement, il n’a pas changé: il fait des courses de repli, il vient aider son latéral gauche de référence. Il est dans une période de doute et c’est à nous de lui montrer notre confiance. » …

MB pour SOFOOT.com