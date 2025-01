Rivaldo remet Neymar à sa place

L’ego des footballeurs est sensible.

À défaut de parler sur le terrain, Neymar parle en dehors. Au cours d’un entretien avec Romário, le joueur d’Al-Hilal a ainsi imaginé qui il aurait remplacé dans le onze du Brésil lors de ses dernières victoires en Coupe du monde . Il estime ainsi qu’il aurait joué à la place de Dunga en 1994, et à celle de Rivaldo en 2002 . Celui-ci a immédiatement tenu à remettre l’église au milieu du village en envoyant, non pas une simple story, mais une publication entière sur Instagram. « J’ai entendu Neymar dire qu’à son apogée, il aurait pu jouer à ma place lors de la Coupe du monde 2002. Honnêtement, je reconnais son talent et sa qualité, et je crois même qu’il aurait pu faire partie de cette équipe, mais jouer à ma place aurait été une autre histoire » , assure celui qui évoluait alors au FC Barcelone.…

QB pour SOFOOT.com