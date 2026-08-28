Risques de nouvelles inondations au Népal et au Tibet

La Chine tente de réduire les risques de nouvelles inondations après les crues dévastatrices qui ont frappé mercredi la région himalayenne entre le Népal et le Tibet chinois.

Le Népal et la Chine ont alerté jeudi de nouveaux risques d'inondations dans l'Himalaya, alors que deux lacs de retenue, formés de part et d'autre de la frontière en raison d'une accumulation de débris, menacent de céder.

Les autorités chinoises ont mobilisé une équipe d'ingénieurs, selon la chaîne de télévision publique CCTV, et l'un d'entre eux, Chen Hanxiao, a déclaré que ses collègues et lui faisaient face à de nombreuses difficultés, notamment l'accès au site.

"Après que l'effondrement du glacier a créé ce lac, de nombreuses falaises sont apparues le long de celui-ci", a dit Chen Hanxiao.

L'ingénieur a expliqué que la solution pour réduire la menace que représente le lac consiste à creuser un canal de drainage à un point plus bas du barrage.

Des données rassemblées par l'équipe montre que le lac mesure quelque 150 mètres de long et a une profondeur de 40 à 50 mètres. Il contiendrait entre 1,5 et 2 millions de mètres cube d'eau.

La Chine a prévenu jeudi que 3 millions de mètres cube d'eau devraient se déverser dans le lac au cours des trois prochains jours, alors que de la pluie est attendue cette semaine dans la région tibétaine de Gyirong, ce qui présente un risque élevé de rupture.

Près d'un millier de personnes, dont au moins 540 ressortissants étrangers, sont toujours portées disparues des deux côtés de la frontière, selon les autorités.

(Liz Lee, Qiaoyi Li et la rédaction de Pékin; version française Camille Raynaud)