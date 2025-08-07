Risque de listeria : des sachets d’épinards vendus partout en France rappelés

Plusieurs sachets d’épinards des marques Florette et Notre Jardin font l’objet d’un rappel en raison de la présence de la bactérie listeria.

Les amateurs d’épinards sont appelés à la prudence. Jeudi 7 août, le site officiel Rappel Conso a signalé le retrait de plusieurs sachets de jeunes pousses d’épinards vendus dans toute la France pour cause de contamination à la listeria monocytogenes, une bactérie responsable de la listériose.

Deux marques sont concernées : Florette et Notre Jardin, distribuées dans les enseignes Intermarché, Système U, Carrefour, Leclerc, Auchan, Monoprix ou encore La Grande Épicerie. Du côté de Florette, plusieurs références sont rappelées : des «épinards tendres» de 300 grammes (lot 09A3295) commercialisé entre le 17 et le 27 juillet, un sachet de «jeunes pousses d’épinards de 100 grammes» (05V1305 et 06V1305) vendues du 22 au 31 juillet et un autre de «jeunes pousses d’épinards de 175 grammes» (05V1305), commercialisées à la même période.

Pour Notre Jardin, le rappel concerne des «jeunes pousses d’épinards de 100 grammes» (lot 06V1305), vendues entre le 22 juillet et le 1er août dans les magasins Leclerc. Seuls les produits dont le code-barres est suivi des chiffres 09 sont concernés.

La listériose peut provoquer de la fièvre, des maux de tête ou des courbatures, et entraîner des complications graves, notamment chez les femmes enceintes ou les personnes immunodéprimées. Rappel Conso recommande de ne pas consommer les produits, de les rapporter et de consulter un médecin en cas de symptômes après ingestion.