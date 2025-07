Riposter aux droits de douane en visant les services américains? "Pas de tabou à avoir!", juge Laurent Saint-Martin

En 2024, le total des échanges de services entre l'UE et les États-Unis s'est élevé à 817 milliards d'euros, avec une balance penchant nettement du côté américain.

Laurent Saint-Martin le 27 juin 2025, à Buenos Aires (Argentine) ( AFP / LUIS ROBAYO )

Après l'accord "déséquilibré" annoncé entre Union européenne et Etats-Unis visant les biens, il n'y a "pas de tabou à avoir" pour que les échanges UE-USA soient rééquilibrés en tenant compte également des services qu'exportent les Américains, a jugé le ministre délégué chargé du Commerce extérieur Laurent Saint-Martin. L'Union européenne a affiché en effet un déficit de près de 148 milliards d'euros sur le secteur des services avec les Etats-Unis en 2024.

En attendant, quelles exemptions?

"Si la volonté de Donald Trump était de rééquilibrer la balance des biens, alors je crois qu'il n'y a pas de tabou à avoir sur la balance des services également", qui est excédentaire en faveur des Etats-Unis, a déclaré mercredi 30 juillet Laurent Saint-Martin à l'issue d'une réunion à Bercy avec les filières économiques concernées par l'accord commercial instaurant 15% de droits de douane au 1er août. "Ce que nous poussons de façon très claire, c'est une exemption pour le secteur (...) des vins et des spiritueux, en plus de l'aéronautique", a-t-il ajouté à propos des secteurs qui pourraient être exonérés de droits de douane.

La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, également présente à cette rencontre, a avancé que "que selon toute probabilité, il pourrait y avoir un accord '0 pour 0' pour les spiritueux, mais pour les vins, nous n'en savons rien." "Je suis réduite à un niveau d'information qui n'est pas loin du vôtre", a-t-elle lancé aux journalistes lors d'une conférence de presse.

La France exporte autour de 4 milliards d'euros de vins et de spiritueux vers les Etats-Unis, a indiqué la ministre de l'Agriculture. En les additionnant au milliard d'euros d'exportations lié à l'agroalimentaire, des taxes portées à 15% sur les produits européens, selon les conditions connues de l'accord trouvé dimanche, représenteraient 800 millions d'euros de taxes supplémentaires, a rappelé Mme Genevard. "Le niveau d'inquiétude du secteur est maximal."

Infographie montrant le total des exportations de l'Union européenne vers les États-Unis en 2024, par catégorie et en milliards d'euros, selon les données d'Eurostat ( AFP / Olivia BUGAULT )

Des exemptions de droits de douane dans le secteur de l'aéronautique et concernant certains dispositifs médicaux exportés outre-Atlantique ont déjà été confirmées, mais aucune pour l'heure vis-à-vis des vins et spiritueux. La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) estimait lundi que "la catastrophe (était) évitée" avec cet accord qui "évite l'application de droits de 30% à compter du 1er août."

Plusieurs organisations patronales, comme le Medef ou la CPME, et des fédérations, comme celle du commerce et de la distribution, rencontraient mercredi des membres du gouvernement à Bercy. Interrogée sur la possibilité que l'Etat vienne en aide aux secteurs, notamment des vins et spiritueux, particulièrement impactés par les nouveaux droits de douane, Mme Genevard a répondu "qu'avant de parler d'aide, il faut déjà parler des termes de cet accord, (...) qui n'est pas encore signé." "Mais l'Etat ne s'est jamais dérobé dans son soutien aux filières", a-t-elle ajouté.