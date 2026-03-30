Révolution visuelle à venir à Marseille

Ceci est une révolution (visuelle). Vingt-deux ans après, l’Olympique de Marseille s’apprête à changer une nouvelle fois de logo , selon les informations de La Provence . Le douzième blason de l’histoire du club, aux contours plus arrondis et supposément modernes, pourrait être officiellement dévoilé le 8 avril prochain lors du dîner de gala du programme « Treizième hOMme ».

OM : le club va dévoiler un nouveau logo 👉 https://t.co/18kxhsSSOS pic.twitter.com/UXlHrjFsa5…

TB pour SOFOOT.com