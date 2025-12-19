Reverra-t-on un jour l'Ousmane Dembélé de 2025 ?

Après un début d’année époustouflant, récompensé par un Ballon d’or, Ousmane Dembélé est à la peine depuis le début de la campagne 2025-2026. Malédiction du Ballon d’or, usure ou simplement surperformance la saison précédente ? Les causes sont multiples.

C’est peut-être à Fontenay-le-Comte, dans le cadre d’un 32 e de finale de Coupe de France, qu’Ousmane Dembélé jouera sa dernière partie d’une année 2025 qui restera dans son panthéon. Une année qui malgré tous les honneurs reçus a eu du mal à être bouclée. Transparent dans le jeu face à Flamengo lors de la finale de la Coupe intercontinentale et auteur d’un tir au but parti s’envoler sur le toit du stade Ben Ali (1-1, 2-1 TAB), Ousmane Dembélé a perdu de sa superbe depuis le lancement de la saison 2025-2026. Une première partie de saison difficile pour le natif d’Évreux, qui a déjà cumulé une blessure à l’ischio-jambier en septembre, une au mollet en novembre et une grippe qui l’a privé des déplacements à Bilbao en Ligue des champions (0-0) et à Metz en championnat (2-3).

Surperformance ou véritable niveau de jeu ?

Où se trouve le vrai Dembélé ? Est-ce le fuoriclasse aperçu à ses débuts en Ligue 1 avec le Stade rennais lors de la saison 2015-2016, ou dans sa version 2025 au PSG ? Est-ce celui qui alternait le bon et le moins bon lors de ses passages au Borussia Dortmund et au FC Barcelone, arrivant à faire lever les foules sur un geste, mais aussi à déclencher la colère des supporters lors de performances jugées décevantes ? Le talent a toujours été présent, mais a parfois laissé place à la frustration, au point même que certains supporters barcelonais se sont réjouis de son départ en 2023.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com