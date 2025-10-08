 Aller au contenu principal
Revanchard, William Saliba donne déjà rendez-vous à l’Argentine
information fournie par So Foot 08/10/2025 à 13:13

Il y en a un qui n’a pas oublié cette soirée du 18 décembre 2022.

Présent ce mercredi en conférence de presse, William Saliba s’est exprimé concernant son retour avec les Bleus, après avoir été absent des deux derniers rassemblements , pour cause de blessure. L’occasion pour le défenseur des Gunners , d’évoquer le goût amer qu’il lui reste de la finale du dernier Mondial perdue face à l’Argentine ainsi que la bonne forme récente des Espagnols.…

KM pour SOFOOT.com

