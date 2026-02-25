 Aller au contenu principal
Réunion ukraino-américaine jeudi sur l'économie et la reconstruction
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 12:03

(Actualisé avec détails, contexte)

Les négociateurs ukrainiens discuteront jeudi avec des responsables américains de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre et de coopération économique, ce que Washington qualifie de "plan de prospérité", a déclaré mercredi Volodimir Zelensky.

Le président ukrainien a ajouté sur sa boucle WhatsApp que les préparatifs d'une nouvelle réunion trilatérale avec les négociateurs russes seraient également à l'ordre du jour. Il a dit aux journalistes espérer que celle-ci aurait lieu début mars.

Roustem Oumerov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense et chef de la délégation ukrainienne, rencontrera à Genève Steve Witkoff, émissaire américain, et Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, a déclaré Volodimir Zelensky.

"Il s'agira tout d'abord d'une réunion bilatérale avec la partie américaine. La première question portera sur le plan de prospérité, qui est le plan de relance de l'Ukraine, et ils en discuteront les détails", a indiqué le président ukrainien.

La reconstruction de l'Ukraine est devenue un élément majeur des discussions plus larges sur la manière de mettre fin à la guerre, qui est entrée cette semaine dans sa cinquième année.

L'Ukraine espère attirer environ 800 milliards de dollars (environ 679 milliards d'euros) de fonds publics et privés au cours des dix prochaines années pour reconstruire le pays.

Selon

une étude

de la Banque mondiale, des Nations unies, de la Commission européenne et du gouvernement ukrainien, la reconstruction de l'économie ukrainienne devrait coûter environ 588 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Les responsables ukrainiens présentent l'Ukraine comme un futur membre de l'Union européenne et une destination d'investissement lucrative, mais tout financement dépend d'un cessez-le-feu et d'un accord de paix qui restent hors de portée.

Les négociateurs ukrainiens et russes se sont rencontrés ce mois-ci pour leur troisième série de pourparlers de l'année, organisée sous l'égide des États-Unis. Aucune entente sur les points clés n'a pu être trouvée.

Volodimir Zelensky a déclaré que les équipes de négociation ukrainienne et américaine discuteraient à Genève des détails de l'échange de prisonniers de guerre.

(Rédigé par Olena Harmash ; version française Tangi Salaün et Etienne Breban, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

