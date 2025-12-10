 Aller au contenu principal
Réunion des dirigeants européens à Berlin lundi sur l'Ukraine, selon deux diplomates
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 16:40

(Actualisé avec échange Trump-Européens)

Une douzaine de dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, doivent se réunir à Berlin lundi pour discuter de la situation en Ukraine, ont déclaré à Reuters deux diplomates européens sous couvert d'anonymat.

Le chancelier allemand Friedrich Merz avait déclaré que de nouvelles discussions de coordination sur l'Ukraine auraient lieu dans les prochains jours, sans donner plus de précisions.

L’Ukraine reste déterminée à parvenir à une solution négociée, a-t-il dit lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue croate.

L'Elysée a par ailleurs fait savoir mercredi qu'une réunion de la "coalition des volontaires" devait se tenir jeudi après-midi en visioconférence. Le Premier ministre britannique Keir Starmer se joindra à l'appel, a indiqué Downing Street.

Le président français Emmanuel Macron a ensuite annoncé mercredi en marge d'un déplacement à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) qu'il s'était entretenu dans l'après-midi par téléphone avec son homologue américain Donald Trump et d'autres dirigeants au sujet de l'Ukraine pendant une quarantaine de minutes "pour essayer d'avancer", sans plus de précisions.

(Inti Landauro à Paris, Sam Tabahriti à Londres, Miranda Murray à Berlin et Sarah Marsh ; version française Kate Entringer, avec Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
