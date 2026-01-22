Réunion au Kremlin entre Poutine et des émissaires américains

Le président russe Vladimir Poutine a reçu jeudi en fin de soirée au Kremlin trois émissaires américains pour des discussions sur le plan de paix entre la Russie et l'Ukraine chapeauté par l'administration du président américain Donald Trump.

Cette réunion intervient alors que Donald Trump a estimé mercredi qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine était "raisonnablement proche". Le chef de la Maison blanche a rencontré jeudi le président ukrainien Volodimir Zelensky en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse; les deux dirigeants ont décrit leur réunion comme positive.

L'émissaire spécial Steve Witkoff, Jared Kushner - gendre de Donald Trump - et Josh Gruenbaum, nouvellement nommé au poste de conseiller du président américain pour son "Conseil de la Paix", ont été accueillis à Moscou peu avant minuit (21h00 GMT) par Vladimir Poutine, a rapporté le Kremlin.

Comme lors de précédentes rencontres avec des représentants américains, a précisé le Kremlin, le président russe était entouré de son conseiller en politique étrangère Iouri Ouchakov et son émissaire spécial Kirill Dmitriev.

Une courte vidéo diffusée par la présidence russe montre Vladimir Poutine échanger des poignées de mains avec les trois émissaires américains et les inviter à s'installer à une longue table ovale.

Plus tôt dans la journée, Volodimir Zelensky a déclaré que Kyiv et Washington ont bouclé les détails des garanties sécuritaires américaines qui seront apportées à l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix. Il a toutefois noté que la question cruciale des territoires n'a pas été résolue.

Le président ukrainien a dit également considérer comme un signe positif le fait qu'une réunion trilatérale soit pour la première fois organisée entre représentants ukrainiens, russes et américains. Cette réunion s'étalera sur deux jours, vendredi et samedi, à Abou Dhabi.

(Maxim Rodionov, Filipp Lebedev et Gleb Stolyarov; version française Jean Terzian)